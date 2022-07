Thiem: „Hoffe, dass mir Sieg Aufschwung gibt“

Am Dienstagabend beendete Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem seine Durststrecke, feierte endlich den langersehnten Comeback-Sieg. Der 28-Jährige will den Schwung für das nächste Spiel in Salzburg am Donnerstag mitnehmen. Da wartet mit dem Argentinier Bagnis der Titelverteidiger.