Alcaraz angefressen: „Ein Kampf gegen mich selbst“

Nach 15 Siegen in Serie auf Grand-Slam-Ebene ist Carlos Alcaraz am Donnerstag (Ortszeit) bei den Tennis-US-Open schon in der zweiten Runde ausgeschieden. Der heurige Titelträger der French Open und in Wimbledon unterlag dem Niederländer Botic van de Zandschulp in 2:21 Stunden glatt 1:6,5:7,4:6. Daniil Medwedew, US-Open-Sieger 2021, kam mit einem 6:3,6:2,7:6(5) gegen den Ungarn Fabian Maroszan weiter. Ausgeschieden ist die Japanerin Naomi Osaka.