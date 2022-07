Portman brauchte für „Thor“ Superhelden-Muskeln

Portman liebt „komische Momente“ in neuem „Thor“

Was Portman persönlich am neuesten „Thor“ am besten findet: „Es gibt viele komische Momente. Die Mischung aus Humor und echten Emotionen ist perfekt ausbalanciert.“ Portman liebt es, sich selbst als Marvel-Heldin auf der Leinwand zu sehen: „Selbst wenn man nur kurz im Bild ist, du wirst an Orten gezeigt, an denen du nie gewesen bist. Wie Fotos von einer Urlaubsreise, die du nie angetreten hast.“