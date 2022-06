Hemsworth: Nacktszene in „Thor“ war viel Arbeit

Im neuesten Thor-Film „Thor: Love and Thunder“ bekommt man so viel wie noch nie vom muskulösen Donnergott zu sehen. In einer Szene wird er vom griechischen Gott Zeus, gespielt von Russell Crowe, mit einer Handbewegung komplett ausgezogen. Bei der Weltpremiere witzelte Darsteller Chris Hemsworth jetzt, dass die Szene „jede Menge Arbeit“ gewesen sei.