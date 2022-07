Ab heuer: Ski- und Snowboard-Preisgeld angehoben

Wie das Council des Internationalen Ski- und Snowboard-Verbandes (FIS) bei seinem Meeting am Dienstag in Zürich beschlossen hat, wird das Preisgeld ab der Saison 2022/23 für alle Weltcup-Veranstaltungen um zehn Prozent angehoben. Die Regelung, dass russische und belarussische Athletinnen und Athleten an keinen FIS-Veranstaltungen außerhalb ihres Heimatlandes teilnehmen dürfen, bleibt über die Sommersaison in Kraft. Im Herbst wir diesbezüglich erneut getagt.