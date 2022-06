Ukraine-Hilfe: Grüner Stratege Herr über Millionen

Das sorgt innerhalb der Regierung für Aufregung. Denn Wallner hatte noch als Koglers rechte Hand intensiv an dem Ministerratsvortrag mitgearbeitet, an wen die von der Regierung verdoppelten Spenden gehen sollen. Eben komplett an die heimische gemeinnützige Privatstiftung. Dort ist er nun Herr über exakt 41,96 Millionen Euro.