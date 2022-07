„Würden gerne die 180 Millionen zurückhaben“

2020 wurden die Krankenkassen zusammengelegt. Seither ist aber weder etwas von der groß angekündigten „Patientenmilliarde“ in Sicht, welche die Politik als Einsparungspotenzial in Aussicht gestellt hatte. Noch scheint die Verwaltungsreform in der Österreichischen Krankenkasse ÖGK einige Prozesse vereinfacht zu haben.