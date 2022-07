Gesucht: Fieranten für Villacher Laurentiusmarkt

Der sogenannte Laurenzimarkt zählt zu den ältesten wirtschaftlichen Veranstaltungen in Kärnten. Das Marktrecht dafür wurde im Jahr 1225 vom damaligen Reichsoberhaupt, Kaiser Friedrich II., verliehen. Gewöhnlich lockt der Laurentiusmarkt jeweils am Montag nach Maria-Himmelfahrt in die Draustadt. Heuer findet er aber am 16. August statt.