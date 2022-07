Zwischen Spielen, Büchern und Freiheitskämpfern

Hof fand fast Erwähnung in Tiroler Geschichtsbüchern

Nicht nur die jüngste Vergangenheit ist erwähnenswert, sondern vor allem einige Wochen im frühen 19. Jahrhundert. Denn im Jahr 1810 gab es im Tschitscher Hof Pläne, Freiheitskämpfer Andreas Hofer aus seiner Gefangenschaft in Italien zu befreien: „Die letzten Vertreter des Tiroler Freiheitskampfes haben sich in unserem Gasthaus getroffen und einen Befreiungsplan ausgeheckt. Die Idee war, dass die Wachen mit 3000 Gulden bestochen werden, das wären heutzutage vermutlich 300.000 Euro, also wirklich ein Vermögen“, berichtet Mayr-Hassler.