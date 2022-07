Die Zahl der Badeunfälle steigt weiter an

Neuer Standort in St. Pölten

Ein zentrales Problem sei dabei die Infrastruktur: „Es wird immer schwieriger, Bäder und Bahnen für die Schwimmkurse zu bekommen“, ermahnt Schimböck die Verantwortlichen, beim Bäderbau nicht auf die Schwimmausbildung zu vergessen. Neben der Überwachung übernimmt die Wasserrettung auch noch zahlreiche andere Aufgaben. So verfügt NÖ über 116 Fluss- und Wildwasserretter, die etwa bei Unwettern mit Murenabgängen - wie derzeit in Kärnten - zum Einsatz kommen. Damit die Wasserretter künftig auch ein vernünftiges Dach über dem Kopf haben, steht ein Umzug ins neue Sicherheitszentrum in St. Pölten beim Landeskriminalamt auf der Schanze auf dem Plan.