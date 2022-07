Mostviertler Tüftler digitalisieren Viehhandel

AMA-Kennung nötig

Denn ein geografischer Filter soll gewährleisten, dass die Tiere in unmittelbarer Umgebung verkauft werden. Zudem ist eine AMA-Kennung nach der einmaligen Registrierung notwendig, damit die App auch tatsächlich nur von Landwirten benutzt werden kann. Eine Grundgebühr gibt es keine, pro Verkauf muss allerdings eine geringe Provision bezahlt werden. Nach dem starken Start in Österreich wollen Schiessl und Aspalter nun auch international reüssieren. Ein Start der App in Nachbarländern steht unmittelbar bevor.