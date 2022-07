Drei tote Kinder und Mutter in See entdeckt

Die Polizei im US-Staat Minnesota hat die Leichen dreier Kinder und ihrer Mutter in einem See entdeckt. „Wir ermitteln in diesem Fall wegen eines Tötungsdelikts“, betonte Polizeisprecher Mike Martin am Samstag bei einer Pressekonferenz. Der Fund einer männlichen Leiche am Freitagmorgen in der nahegelegenen Stadt Maplewood führte die Ermittler zu den weiteren Toten.