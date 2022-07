Ein Luftsprung für den Frieden in der Ukraine

Den Papa und die Freunde vermissen sie alle sehr

Als die Sprache auf die zurückgelassene Heimat kommt, werden die drei jungen Teenager ruhig. Ihren Papa vermissen sie alle sehr, aber auch das Leben in der Ukraine, so der einhellige Tenor des Trios. Arsenii wird nachdenklich, wenn er von seiner Zeit in Kiew erzählt. Er hat dort bereits am Konservatorium gesungen. „Ich denke, ich werde meine Schulkollegen und Freunde nie mehr wiedersehen“, so seine traurige Einschätzung. Georgii aus Odessa ist besonders ehrgeizig und hat genaue Zukunftspläne. Schließlich hat er in seinen jungen Jahren schon in einigen Rollen im Opernhaus Odessa gespielt. „Ich möchte hier in Wien wieder an die Oper, das ist mein großes Ziel. Am besten gleich nach der Matura.“ „Bei den Sängerknaben sind Kinder gleich Kinder, ganz egal, woher sie kommen. Sie haben eine gemeinsame Heimat: die Musik“, so Wirth, der selbst einmal ein Sängerknabe war.