Lombardei ruft wegen extremer Dürre Notstand aus

Die Lombardei hat an die Regierung in Rom einen Antrag auf Ausrufung des Notstandes wegen der Wasserkrise gestellt. „Die Wetterlage im Zeitraum November 2021/Juni 2022 hat zu einem allgemeinen Wasserdefizit geführt, das die Region dazu veranlasst hat, spezifische Maßnahmen zu ergreifen, um die Auswirkungen auf die Bevölkerung und die Landwirtschaft einzudämmen“, erklärte der lombardische Präsident Attilio Fontana in einem Schreiben an die Regierung am Freitag.