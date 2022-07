Neue Attraktion: Donauinsel per Fähre erkunden

„In Wien gibt es ein breites Angebot an Verkehrsmitteln als Alternative zum Auto. Nun gibt es sogar einen Fähr-Service auf dem Wasser“, freut sich Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ). 45 Minuten dauert die Fahrt in eine Richtung, die Fähre legt also alle 1,5 Stunden bei der Reichsbrücke ab. Für eine Strecke zahlt man 2 Euro. Bis Ende September ist das Boot jeweils Freitag, Samstag, Sonntag sowie an Feiertagen zwischen 10.30 und 19 Uhr unterwegs.