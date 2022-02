Donauinsel ohne Parkgebühr

Die Donauinsel ist ein beliebtes Freizeit- und Naherholungsgebiet für die Wiener. Auf bis zu sieben Kilometern Länge befinden sich hier Tausende Parkplätze in nahezu unbewohntem Gebiet. Auch hier hätte ab März die Kurzparkzone kommen sollen. Badefreunde wussten sich aber zu wehren und starteten eine Online-Petition. Und sie haben sich durchgesetzt: Statt einer Kurzparkzone wird von Montag bis Freitag von 8:00 bis 11:00 eine maximale Abstelldauer von 2 Stunden verordnet. So soll das potenzielle Wochen- und Dauerparken hier weitestgehend verunmöglicht werden. Den Wienern soll damit die Nutzung der Donauinsel in diesem Bereich ohne größere Unannehmlichkeiten weiterhin zur Verfügung stehen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.