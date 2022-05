„Wir ersticken hier auf der Donauinsel in Algen“

Während die öffentlichen Bäder am ersten Hitzewochenende nicht besonders gut besucht waren, zeigte sich in den beliebten Naturbadeparadiesen der Stadt ein ganz anderes Bild. Die Badestege an der Alten Donau waren übervoll - nahezu keine Autoparkplätze zu finden. Auch ein paar hundert Meter flussabwärts an der Entlastungsrinne der Neuen Donau tummelten sich besonders viele sonnenhungrige Wiener am und im Wasser. Von dort erreichte die „Krone“ ein Hilferuf von Pensionist Josef Sedlacek aus der Donaustadt: „An der Alten Donau fahren die Mähboote seit Wochen auf und ab, und wir ersticken hier in den Algen!“