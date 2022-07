Österreichs Basketballer auf Weg zum Gruppensieg

Den Aufstieg in die zweite Runde der Vorqualifikation zur Europameisterschaft 2025 haben Österreichs Basketball-Männer mit dem 92:66 gegen Irland am Donnerstagabend in Salzburg bereits fixiert. Jetzt wollen sie auch als Sieger der Gruppe A weiterkommen. „Das ist das Ziel“, sagte Raoul Korner vor dem abschließenden Spiel gegen Zypern am Sonntag (18.00 Uhr), das auch sein vorerst letztes als Teamchef sein wird.