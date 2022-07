Treffen: Warum häufen sich Unwetterkatastrophen?

An einem Tag so viel geregnet wie in ganzem Monat

„Das Gegendtal liegt genau zwischen dem unwetteranfälligen Oberkärnten und dem eher ruhigen Unterkärnten. Diesmal ist mit einem Tief besonders energiereiche Luft aus Norditalien gekommen.“ Diese entlud sich durch Unwetter – stundenlang. Bei den starken Gewittern in der Nacht auf Mittwoch fiel mehr Regen als in einem ganzen Monat. Zimmermann: „In Arriach waren es binnen einer Stunde 70 Liter pro Quadratmeter, das kann kein Boden packen.“