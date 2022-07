Zwei Tage ohne Handy gemeinsam im Keller

Was haben die Linzer Kunstuni-Studenten in den letzten beiden Semestern in ihren Ateliers und Werkstätten, Hörsälen und Seminarräumen denn so gemacht? Das zeigen sie heuer beim „Rundgang“, der an sieben Standorte der Uni führt – noch bis inklusive Samstag gibt es im bunten Chaos einiges zu entdecken.