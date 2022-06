„Thor“-Star Tom Hiddleston wird Vater

Hiddleston-Verlobte Ashton zeigte Babybauch am Red Carpet

Am Mittwochabend besuchte die 37-jährige Ashton die Premiere ihres neuen Films „Mr. Malcolm‘s List“ in New York und enthüllte dort das süße Geheimnis. Unter ihrem funkelnden Kleid rundete sich nämlich deutlich ein kleines Babybäuchlein. Auch gegenüber der „Vogue“ bestätigte die Schauspielerin ihre Schwangerschaft. Das Modemagazin hatte Ashton an diesem Abend nämlich bei den Vorbereitungen für die Premiere begleitet.