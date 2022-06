Ukraine: Video zeigt Panik nach Raketeneinschlag

Rakete traf Einkaufszentrum - 20 Tote

Eine weitere Rakete traf ein Einkaufszentrum in Krementschuk, mindestens 20 Menschen kamen dabei ums Leben. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warf nach dem Raketeneinschlag in ein Einkaufszentrum Russland den gezielten Angriff auf das zivile Objekt vor. Um diese Anschuldigung zu untermauern, postete er ein Video, das den Einschlag der Rakete in der Stadt Krementschuk zeigt.