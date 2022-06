Ukraine: Viele Opfer bei Angriff auf Shopping-Mall

In der zentralukrainischen Stadt Krementschuk ist ein Einkaufszentrum nach ukrainischen Angaben von einer russischen Rakete getroffen worden. Mehr als tausend Menschen hätten sich zu dem Zeitpunkt in dem Gebäude befunden, erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag auf Telegram. „Es ist unmöglich, sich die Zahl der Opfer auch nur vorzustellen“, schrieb er. Bisher wurden mindestens zwei Tote und 20 Verletzte bestätigt, hieß es aus dem Büro des Präsidenten.