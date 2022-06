Tennis-Star Swiatek sammelt Geld für die Ukraine!

„Ich bin so glücklich und dankbar, dass wir das schaffen“, schrieb die 21 Jahre alte Swiatek. Es soll ein Mixed geben, zudem spielen Swiatek und die 2018 zurückgetretene Radwanska einen Satz im Einzel. Die Einnahmen gehen an Kinder und Jugendliche, die vom Krieg betroffen sind. Swiatek hatte zuletzt die French Open gewonnen und ist nach 36 Siegen in Serie auch in Wimbledon die Topfavoritin.