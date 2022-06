Die WM ruft! Zeigt den ÖFB-„Großen“, wie es geht!

Fast auf den Tag genau drei Monate nach dem verlorenen WM-Playoff-Spiel am 25. März in Cardiff gegen Wales (1:2) darf Fußball-Österreich wieder von einer WM-Teilnahme träumen - schlagen die rot-weiß-roten U19-Youngsters nämlich in Trnava (17 Uhr) im Playoff-Duell die Slowakei, ist Österreich nächstes Jahr bei der U20-WM in Indonesien dabei. Als eine von nur fünf europäischen Mannschaften, die weiteren sind die EM-Semifinalisten England, Italien, Frankreich und Israel!