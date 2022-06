Österreich gegen Israel ab 17.30 Uhr LIVE

„Offensiv heißt es konkreter werden“, lassen sich Scherbs Erkenntnisse aus dem England-Spiel am ehesten zusammenfassen. Umstellungen sind nicht auszuschließen, aber nicht in Unzufriedenheit aus dem ersten Auftritt zu begründen, „sondern darin, dass wir eine enorme Ausgeglichenheit im Kader haben, nicht nur elf Spieler sind.“ Neben taktischen Überlegungen will Scherb auch genau hinschauen, wo es „Frische“ braucht, „wir gehen ja davon aus, dass wir hier zumindest vier Spiele haben werden.“