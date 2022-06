Österreich gegen England ab 20 Uhr LIVE

Schon die Qualifikation für die Endrunde mit nur acht Mannschaften war ein großer Erfolg. Der 2003er-Jahrgang ist in Bewerbspielen (als U17 und U19) noch ungeschlagen und hat in der Ausscheidung U19-Rekordeuropameister Spanien ausgeschaltet. Diese Klasse will man auch in der Slowakei zeigen. „Das klare Ergebnisziel ist die Qualifikation für die U20-WM“, erklärte Teamchef Martin Scherb. Dafür ist entweder Platz zwei in der Gruppe oder der Sieg im Play-off der beiden Gruppendritten nötig.