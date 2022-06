U19-EM: Österreich gegen Serbien ab 20 Uhr LIVE

Das erste große Ziel hat Österreichs U19-Fußball-Nationalmannschaft bei der EM in der Slowakei verfehlt, das zweite ist aber auch lohnend. Die ÖFB-Junioren spielen am heutigen Samstag (20.00 Uhr/live sportkrone.at) in Banska Bystrica gegen Serbien um Rang drei in der Gruppe B und können mit einem Sieg die Chance auf ein Ticket für die U20-WM 2023 in Indonesien wahren. Mit dem Liveticker sind Sie ab 20 Uhr hautnah mit dabei!