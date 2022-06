Flug-Ausfälle in Schwechat: „Alles gut im Griff“

Beim „Krone“-Lokalaugenschein auf dem Wiener Flughafen zeigte sich die Situation am Tag drei des AUA-Chaos langsam entspannt. 19 Flüge mussten am Montag gestrichen werden, betroffen waren vor allem innereuropäische Verbindungen. Auch Verspätungen gab es nur vereinzelt. Von wütenden und gestrandeten Passagieren war in der Abflughalle wenig zu sehen.