WWF übt harte Kritik: Artenschutz in NÖ mangelhaft

Experten in Sorge, Behörden gefordert

Bei Fischotter, Wolf und Luchs sieht die Sache hierzulande aber auch nicht viel besser aus, das Fazit ist also alles andere als positiv. „Der Umgang mit diesen wichtigen Tierarten zeichnet ein düsteres Bild vom Umgang mit unserer Natur. Wenigen Verbesserungen stehen viele nicht rechtskonforme Maßnahmen gegenüber“, so Expertin Christina Wolf-Petre.