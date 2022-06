Affleck-Sohn (10) baut mit Lamborghini Mini-Crash

Manchmal hat man einfach Pech, dachte sich wohl auch Samuel Affleck am Sonntag, als beim Probesitzen am Fahrersitz des Luxuswagens in Los Angeles das Missgeschick passierte. Der Bub, der mit seinem Hollywood-Papa Ben und seiner Bald-Stiefmama Jennifer Lopez zum Luxusauto-Verleih gekommen war, um sich nach einem Wagen umzuschauen, legte nämlich versehentlich den Rückwärtsgang ein, wie Fotos und Videos zeigen, die unter anderem die „Page Six“ veröffentlicht hat.