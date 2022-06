So viele Steirer leiden täglich unter Verkehrslärm

Motorräder stören hoch oben

Speziell Beschwerden über laute Motorräder gibt es etwa in Spittal am Semmering: „In der Motorradsaison kann man sich an schönen Tagen und an Wochenenden kaum im Freien aufhalten.“ Die Idylle wird auch in Admont gestört: „Rasende Motorräder sind auf den Berggipfeln in 2000 Meter Höhe noch störend.“ Auch Lkw sind in Wildon, Schladming und St. Gallen, Niklasdorf sowie Heiligenkreuz am Waasen Thema.