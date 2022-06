Jugendliche in Linz nach Pride niedergeschlagen

Ärger begann in Lokal

Die Auseinandersetzung hatte ihren Anfang in der McDonalds-Filiale am Taubenmarkt, wo sich die Gruppe von 14- bis 18-jährigen Steyrern vor der Heimfahrt noch Essen kaufen wollte. „Ein paar der Mädchen wollten anschließend zur Toilette, wurden aber vom Reinigungspersonal verjagt, weil sie nicht weiblich genug ausschauten. Auch der Gang zur Herren-Toilette blieb ihnen verwehrt.“