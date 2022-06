Steirische Leukämiehilfe funkt „SOS“

Corona: Viele Spenden weggefallen

„In den vergangenen zwei Jahren sind leider viele Spenden weggefallen“, sagt der 38-Jährige. Heuer allerdings wagt man den Neustart - am 23. September fällt der Startschuss für das Benefizrennen in Graz. „Zudem halten wir auch wieder Patienteninformationsveranstaltungen ab, wie am 5. Juli zum Thema Rehabilitation bei Bluterkrankungen“, ergänzt Albert Wölfler, Hämatologe am LKH Graz.