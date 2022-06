Mühlviertel füllt das deutsche Fußball-Sommerloch

In Skandinavien auf Einwürfe spezialisiert

Die hat zwar mit dem auch fürs ÖFB-Frauenteam arbeitenden Sargon Duran (35) einen Wiener fürs Mühlviertel-Camp engagiert, der sich aber auch in Skandinavien auf diese Fußball-Nische spezialisiert hat und nun freiberuflich als Einwurftrainer arbeitet. Was dem Massenblatt BILD aufgrund des Sommerlochs eine Mega-Story wert war - und für Bad Leonfelden, das gesamte Mühlviertel und Duran damit eine Top-Werbung