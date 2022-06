Mann mit Kopf und Rumpf in Maschine eingeklemmt

Schrecklicher Arbeitsunfall in der Nacht auf Freitag im Tiroler Unterland: Ein 38-jähriger Slowake ist in einem Metallverarbeitungsbetrieb in Schwoich (Bezirk Kufstein) mit Kopf und Oberkörper aus unbekannter Ursache in einer Maschine eingeklemmt und dabei schwer verletzt worden.