Sozialmärkte sind stark unter Druck

Zuerst die Pandemie, jetzt auch noch Rekord-Inflation: Der Andrang auf billige Lebensmittel (über zwei Drittel günstiger) in Sozialmärkten ist extrem hoch. Anbieter geraten nun aber selbst in Not. In Wien sperrte der SozialShop mit vier Standorten zu, auch andere kämpfen mit Problemen.