Zu Gast bei den Gelben Engeln in Oberwart

Pensionist verletzt

So begann die Arbeit der Gelben Engel am Donnerstag. Gegen 13.30 Uhr stürzte ein Pensionist beim Umbau eines Hauses in Feldbach (Stmk.) von der Leiter an der Fassade auf den Betonboden. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde der 75-Jährige im C16 in das Spital nach Graz geflogen.