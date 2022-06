99ers: Erster Legionär für die neue Saison ist da!

Die Graz99ers verstärken sich in der kommenden Saison mit dem 25-jährigen Norweger Viktor Granholm. Der 180cm große und 85kg schwere Angreifer spielte bisher durchgehend in Norwegen und zeigte letztes Jahr seine bisher stärkste Saison. Granholm scorte 33 Tore und 21 Assists bei Frisk Asker. In der Champions-Hockey-League trug sich Granholm zusätzlich in die Punkteliste ein, verbuchte zwei Tore und zwei Assists. Im Nationalteam von Norwegen kam er ebenfalls vier Spiele zum Einsatz und erzielte dabei zwei Treffer. Mit diesen Werten war Viktor Granholm der beste Scorer in Norwegen.