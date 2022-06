Bauprojekt sorgt in Voitsberg für Aufregung

In einem weitläufigen Innenhof, umgeben von alten Gebäuden, sollen in der Voitsberger Margarethengasse 40 Wohnungen in sechs Reihenhäusern entstehen. Um 380.000 Euro werden die Einheiten mit 118 Quadratmetern und fünf Zimmern bereits zum Kauf angeboten. Moderne, weiß-braune Wohnblöcke mit Garten und Terrasse sollen es werden.