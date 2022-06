Waffenlieferung nach Libyen: Wiener verurteilt

Die Hauptfrage blieb in diesem Prozess ungeklärt: Warum gründet man eine Firma für den Handel mit Waren aller Art ausgerechnet in der US-Steueroase Delaware? Und wie kommt ein windiger, mittlerweile verstorbener Belgier auf die Fährte dieser Firma - bei der der angeklagte Wiener als „Executive Vice President“ eingetragen war? Und wieso werden trotz bestehender Sanktionen gegen Libyen, vor allem was Waffenhandel angeht, genau diese geliefert. Genauer gesagt 5000 Pistolen samt Munition und Sonderausstattung im Millionenwert?