Rapids Aiwu: „Die Neuen haben sehr viel Qualität“

Neue Ziele

Der „Sechser“ haderte im U21-Team mit der verpassten EM („Leider haben wir das Ziel nicht erreicht“), will dafür in seiner zweiten Rapid-Saison nachlegen. „Ich habe mir einen Stammplatz erarbeitet, werde alles dafür tun, damit ich diesen behalte.“ Auch wenn das Chefcoach Feldhofer und „Co“ Hickersberger vorerst nicht vor Ort sehen - die beiden sind ja noch in Quarantäne, wollen bis zur samstägigen Abfahrt ins Trainingslager in Bad Tatzmannsdorf „freikommen“.