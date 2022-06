Rapids Guido Burgstaller: „War nicht so schwierig“

Gestern Vormittag auf dem Trainingsplatz beim Happel-Stadion: Rapid hat die erste, lockere Einheit mit dem kompletten (fitten) Kader. „Für das erste Training okay. Gut, um wieder reinzukommen und die Abläufe kennenzulernen“, meinte Torjäger und Heimkehrer Guido Burgstaller. „Ich wurde ganz gut aufgenommen, kenne ja schon einige Gesichter. Von dem her war’s nicht so schwierig.“