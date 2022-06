NEOS feiern ihren 10. Geburtstag mit neuem Logo

Fortschritte bei Transparenz und Bildung

Als besondere Erfolge der vergangenen zehn Jahre wertete Hoyos insbesondere die Debatte um transparente Parteifinanzen und Bildung. Das „schamlose Bedienen am Steuergeld“ sei heute kein Kavaliersdelikt mehr, Bildung werde politisch intensiver diskutiert. „Wir sind in Wien und Salzburg in der Landesregierung, in sieben Landtagen vertreten sowie im EU-Parlament nicht mehr wegzudenken“, sagte Hoyos. Zukünftig will sich die Partei auch an der Bundesregierung beteiligen. Zeit, um neue Wähler und Wählerinnen von sich zu überzeugen, haben die NEOS voraussichtlich bis 2024. Zu diesem Zeitpunkt soll die nächste reguläre Nationalratswahl abgehalten werden.