Alles neu beim Festival der Regionen

„Die mäandernde Wegstrecke entlang der Summerauerbahn soll als verbindendes Element dienen“, so Fina Esslinger, Obfrau des Vereins Festival der Regionen. Zukunftsfragen von Klima bis Gesellschaft sollen von 23. Juni bis 2. Juli 2023 im Mühlviertel künstlerisch beleuchtet werden, am liebsten auch mit den tschechischen Nachbarn und in enger Zusammenarbeit mit der Freien Szene. Titel und Ort stehen also fest, offen sind noch das konkrete Budget und das genaue Programm, für das man ab sofort um Einreichungen aus allen Sparten bittet. Wichtig im Konzept für „Höchste Eisenbahn“: Die Summerauerbahn soll die Besucher zum Festival bringen, nicht das Auto. Trotzdem wurde Gallneukirchen, das zehn Kilometer von den Schienen entfernt liegt, als Austragungsort mit aufgenommen.