Direkt aus dem Glutofen: „Bin nur fertig und froh“

Dabei durfte der Saalfeldener Julian Hörl an der Seite von Horst am Ende über einen 2:0-Sieg jubeln. Eher gebremst. „Ich bin nur fertig, froh, dass wir das so abschließen konnten“, saß Julian, der gleich 14 Blockpunkte zum Erfolg betragen konnte, längere Zeit im Sand. Die Partien im Glutofen hatten bei ihm Spuren hinterlassen. Der Weg nach dem Service zum Netz war immer länger geworden.