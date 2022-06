Zum Jubiläum gab’s einen neuen Streckenrekord

Vom „City Trail“ über neun Kilometer durch die Salzburger Altstadt über Halbmarathon, Marathon und Staffelbewerben bis hin zur Königsdisziplin war für alle etwas dabei. Diese führte vom Salzburger Kapitelplatz nach Fuschl am See, weiter in die Wolfgangsee-Region und über das Zwölferhorn und den Schafberg wieder zurück in die Landeshauptstadt. Insgesamt 105 Kilometer mit einem Höhenunterschied von 1.050 Metern. Durch die Eingliederung in die Ultra-Trail-World-Series fanden auch zahlreiche internationale Ultraläufer den Weg in die Mozartstadt, um sich neben dem Erfolg beim „Mozart 100“ auch die damit verbundene Qualifikation fürs Serienfinale am Mont Blanc in Chamonix (Fra) zu holen.