Auer bei DTM in Imola out ++ Preining Vierter

Das erste von zwei DTM-Rennen in Imola ist für Lucas Auer am Samstag nicht nach Wunsch verlaufen! Der Tiroler musste seinen Mercedes-AMG GT3 im fünften Saisonlauf kurz vor dem Ende abstellen. Der Sieg ging an den Deutschen Rene Rast (Audi). Auer verlor in der Gesamtwertung zwei Ränge und ist nun Fünfter.