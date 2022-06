Ein Tattoo mit dem liebsten Superhelden stechen

Ich habe schon letztes Jahr damit geliebäugelt, aber heuer lasse ich mir meine Lieblingsfigur ,Loki’ wirklich stechen“, freute sich Juliane Bergmaier (25) aus Aschach an der Steyr am Samstag bei der Austria Comic Con in Wels über ihr neues Tattoo des Release Studios. Es ist auf Tätowierungen von Superhelden & Co. spezialisiert, und nicht wenige Besucher lassen sich zu einer spontanen Sitzung hinreißen.