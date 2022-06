Diebe stahlen Werkzeuge aus geöffnetem Geschäft

Zwei nächtliche Einbrüche

In Moosburg war ein Clubhaus Ziel unbekannter Täter. In den Räumlichkeiten wurden mehrere Türen aufgebrochen und alles durchwühlt. Dann traf es, ebenfalls in Moosburg, ein Gewerbeobjekt: Dort erbeuteten die Einbrecher Bargeld aus den Kassenräumlichkeiten. Es ist laut Polizei durchaus möglich, dass es sich um dieselben Täter handelt. In beiden Fällen ist die Schadenshöhe noch nicht bekannt.